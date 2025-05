Equitazione | al Piazza di Siena 2025 arrivano i campioni internazionali Fra loro Maher e Guerdat

Il Piazza di Siena 2025, prestigioso concorso di salto ostacoli a Roma, si prepara a un’edizione straordinaria nella suggestiva cornice di Villa Borghese. Tra i campioni internazionali presenti, spiccano Fra Maher e Guerdat, pronti a contendersi la vittoria. Un evento imperdibile che continua a rappresentare un simbolo di eccellenza e tradizione nell’equitazione mondiale.

Il Piazza di Siena 2025 è pronto a inaugurarsi nella classica e splendida cornice di Villa Borghese a Roma. Un concorso equestre di salto ostacoli che ormai fa parte della tradizione internazionale e che anche quest’anno è riuscito a riunire tantissimi cavalieri e amazzoni da tutto il mondo. Oltre alla nutrita squadra italiana, sul campo di gara in questa settimana vi saranno: il britannico Ben Maher, numero 2 del ranking mondiale e oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024, gli svizzeri Steve Guerdat (5° e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024) e Martin Fuchs (6°), l’austriaco Max Kühner (7°), lo statunitense McLain Ward (8° e argento a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024) e l’irlandese Cian O’Connor (10°). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: al Piazza di Siena 2025 arrivano i campioni internazionali. Fra loro Maher e Guerdat

