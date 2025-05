Elezioni Ravenna al Centro sui Giardini Speyer | Un vigile di quartiere e stop wi-fi gratuito per evitare assembramenti incivili

Durante un recente incontro tra la lista civica, sono state presentate proposte per le prossime elezioni a Ravenna, tra cui la presenza di un nuovo vigile di quartiere presso i giardini Speyer, stop al Wi-Fi gratuito per prevenire assembramenti incivili e un presidio fisso a Isola San Giovanni. Queste iniziative mirano a migliorare ordine e sicurezza nel territorio cittadino.

Un nuovo vigile di quartiere con presidio fisso negli uffici comunali presenti di“Isola San Giovanni” (Città Attiva) con ordinanza di divieto di sosta vicino ai portici della struttura. Sono alcune delle proposte condivise durante l'incontro che si è tenuto nei giorni scorsi tra la lista civica. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Elezioni, Ravenna al Centro sui Giardini Speyer: "Un vigile di quartiere e stop wi-fi gratuito per evitare assembramenti incivili"

