Elezioni amministrative Emilia-Romagna 2025 si vota a Ravenna e in 4 comuni | la guida

Le elezioni amministrative in Emilia-Romagna nel 2025 si svolgeranno il 25 e 26 maggio, coinvolgendo Ravenna e altri quattro comuni. I cittadini saranno chiamati a scegliere i nuovi sindaci e consigli comunali, con eventuale ballottaggio l'8 e 9 giugno. Una tornata fondamentale per il futuro locale, con seggi aperti dalle 7 alle 23 in domenica e dalle 7 alle 15 in lunedì.

Bologna, 20 maggio 2025 – In Emilia-Romagna si torna al voto. Il 25 e 26 maggio si terrĂ infatti il primo turno delle elezioni amministrative. I seggi saranno aperti domenica 25 dalle 7 alle 23 e lunedì 26 dalle 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio sarĂ l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum abrogativi. I comuni al voto. Al voto in Emilia-Romagna cinque comuni: Ravenna, Varano de' Melegari (Parma), Fontevivo (Parma), Bertinoro (Forlì-Cesena) e San Prospero (Modena). Le sfide. Ravenna Sette candidati sindaci per succedere a Michele de Pascale, eletto alla presidenza della Regione: Miserocchi di Ravenna al Centro; Nicola Grandi (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Viva Ravenna); Giovanni Morgese (Democrazia Cristiana); Marisa Iannucci (Ravenna in Comune, Rifondazione comunista, Potere al Popolo, Pci); Veronica Verlicchi (La Pigna); Alvaro Ancisi (Lega-Ancisi sindaco Lista Per Ravenna-Popolo della Famiglia e Ambiente e Animali); Alessandro Barattoni (Pd, Ama Ravenna, Movimento 5 Stelle, Progetto Ravenna, Partito Repubblicano Italiano e Alleanza Verdi e Sinistra).

