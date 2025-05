Ecco Sony Reon Pro il nuovo regolatore di temperatura personale Anche in Italia dal 29 maggio

Dal 29 maggio anche in Italia arriva Sony Reon Pro, il nuovo regolatore di temperatura personale. Un innovativo dispositivo che crea una nuova categoria di raffrescatori e riscaldatori da indossare al collo, offrendo sollievo immediato in condizioni climatiche sfavorevoli. La versione più avanzata si inserisce perfettamente in un mercato in crescente crescita, garantendo comfort ovunque tu sia.

Sony inaugura di fatto una nuova categoria di prodotti, quella dei raffrescatoririscadatori personali, device da tenere dietro al collo del dare ristoro a chi si trova in situazioni climatiche non confortevoli. La versione più evoluta, appena lanciata, arriva anche nel nostro Paese.. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Ecco Sony Reon Pro, il nuovo regolatore di temperatura personale. Anche in Italia dal 29 maggio

Ne parlano su altre fonti

Climatizzazione personale e silenziosa: REON POCKET PRO di Sony, cos’è e come funziona

Secondo smartworld.it: Sony REON POCKET PRO è un dispositivo termico indossabile che raffredda o riscalda il collo in modo smart. Scopri come funziona e a chi può servire davvero.

Sony: ecco il condizionatore d'aria che si indossa

Da telefonino.net: Dietro al condizionatore d’aria indossabile, un vero e proprio wearable, c’è Sony. Reon Pocket è già sulla piattaforma di crowdfunding del colosso giapponese. Reon Pocket: il wearable condizionatore d ...