Droga e prostituzione sgominata banda in Sardegna | diramazioni anche nel casertano

Una vasta operazione della Squadra mobile di Sassari ha smantellato una potente banda coinvolta in droga, prostituzione e attività illecite in Sardegna e nel Casertano. Dall’alba, 30 fermi sono in corso su ordine della DDA di Cagliari, accusando persone di origine nigeriana di associazione mafiosa. Un'azione decisiva contro una rete criminale con ramificazioni territoriali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dall’alba la Squadra mobile della Questura di Sassari sta eseguendo 30 provvedimenti di fermo, disposti dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, a carico di altrettante persone di origine nigeriana indagate per associazione mafiosa. L’organizzazione, che agiva in stretto contatto con la Nigeria, operava prevalentemente nella città di Sassari, con diramazioni a Cagliari, Genova, Isernia, Caserta, Verona, Siena e Temi, oltre che all’estero, in Mauritania, Francia, Olanda e Germania. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga e prostituzione, sgominata banda in Sardegna: diramazioni anche nel casertano

