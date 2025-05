Droga e prostituzione | operava anche a Siena e Terni la banda sgominata in Sardegna

Una vasta organizzazione criminale, collegata alla Nigeria, operava nel traffico di droga e nella prostituzione anche a Siena e Terni, oltre alla Sardegna. La Polizia ha smantellato la banda con 30 arresti, evidenziando un'ampia rete internazionale coinvolta in attivitĂ illecite e mafia.

Firenze, 20 maggio 2025 – Operava anche nelle province di Siena e di Terni la banda sgominata a Sassari dalla Polizia con 30 provvedimenti di fermo a carico di altrettante persone di origine nigeriana indagate per associazione mafiosa. L'organizzazione, che agiva in stretto contatto con la Nigeria, operava prevalentemente nella cittĂ di Sassari, con diramazioni a Cagliari, Genova, Isernia, Caserta, Verona, come detto Siena e Temi, oltre che all'estero, in Mauritania, Francia, Olanda e Germania. Il gruppo, secondo l'accusa, oltre a gestire i traffici di droga dall'estero e le piazze cittadine di spaccio, riciclava ingenti quantitĂ di denaro occupandosi di gestire inoltre la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Droga e prostituzione: operava anche a Siena e Terni la banda sgominata in Sardegna

Leggi anche questi approfondimenti

Droga, rapine in villa, prostituzione: in manette a Bergamo i vertici di un’organizzazione criminale

Nella mattinata del 13 maggio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno arrestato i vertici di un'organizzazione criminale coinvolta in traffico di droga, rapine in villa e prostituzione.

Droga, rapine in villa e prostituzione: la Gdf smantella una banda

La Guardia di Finanza di Bergamo ha smantellato una pericolosa banda dedita a droga, rapine in villa e prostituzione.

Droga, rapine in villa e prostituzione, smantellata a Bergamo una banda italo-albanese- Foto/Video

Maxi operazione della Guardia di Finanza a Bergamo ha portato allo smantellamento di un'importante banda italo-albanese, coinvolta in traffico di droga, rapine in villa e prostituzione.

Cosa riportano altre fonti

Droga e prostituzione: operava anche a Siena e Terni la banda sgominata in Sardegna

Secondo lanazione.it: La Polizia ha eseguito 30 provvedimenti di fermo a carico di altrettante persone indagate per associazione mafiosa ...

Droga e prostituzione, sgominata banda a Sassari con 30 arresti. Ramificazioni a Siena

Da gonews.it: Nel blitz antidroga condotto dalla Polizia a Sassari, è stata sgominata un’organizzazione criminale di origine nigeriana accusata di associazione mafiosa.

Droga e prostituzione, sgominata una banda di nigeriani a Sassari

Secondo msn.com: L'organizzazione, che agiva in stretto contatto con la Nigeria, operava prevalentemente nella città di Sassari, con diramazioni a Cagliari, Genova, Isernia, Caserta, Verona, Siena e Temi, oltre che al ...