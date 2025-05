Dove vedere Tottenham-Manchester United e le probabili formazioni

Una stagione in novanta minuti: Tottenham e Manchester United si sfidano nella finale di Europa League, l’ultima chance per evitaredelusione totale. Chi vincerà si porterà a casa un trofeo e la qualificazione alla Champions League, mentre chi perderà resterà senza nulla. Ecco dove vederla, le probabili formazioni e tutte le ultime novità su questa sfida decisiva.

