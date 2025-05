Donzelli | Meloni lavora per unire l’Occidente e ci riesce L’opposizione che lo nega fa quasi tenerezza

Giovanni Donzelli, responsabile di FdI, sottolinea come Meloni riesca a unire l'Occidente, una realtà ormai ovvia che irrita l’opposizione, tanto da renderla quasi tenera nelle sue negazioni. Con le recenti telefonate tra Trump e i leader europei, il suo intervento evidenzia la fermezza e la chiarezza di una politica che mira a rafforzare gli alleati e la coesione occidentale.

Una «realtà così evidente» che l’opposizione che cerca di negarla «fa quasi tenerezza». Il deputato e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, all’indomani delle telefonate tra Donald Trump e i leader europei, che hanno fatto da cornice ai colloqui con Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, rivendica il ruolo di cucitura dell’Italia, che si inserisce nel più ampio contesto dell’impegno per tenere insieme l’Occidente. Uno sforzo che a un certo punto era sembrato titanico e che invece si è rivelato una scommessa vincente da parte di Giorgia Meloni. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Donzelli: «Meloni lavora per unire l’Occidente, e ci riesce. L’opposizione che lo nega fa quasi tenerezza»

