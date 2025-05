Domenica Russo la maestra morta davanti ai suoi bimbi durante una gita

Domenica Russo, maestra napoletana di 43 anni, ha perso la vita durante una gita con i suoi studenti lungo l'autostrada Pedemontana a Lomazzo (Como). Originaria di Napoli e trasferitasi nel varesotto per insegnare, la tragedia ha sconvolto tutto, lasciando un vuoto nel cuore dei bambini e della comunità. Questa triste notizia evidenzia la fragilità della vita e il dolore di una perdita improvvisa.

Aveva 43 anni, era originaria di Napoli e si era trasferita nel varesotto per insegnare Domenica Russo, la maestra morta nell'incidente avvenuto nel pomeriggio del 19 maggio lungo l'autostrada Pedemontana all‚Äôaltezza di Lomazzo (Como) nel pomeriggio di luned√¨ 19 maggio. 🔗Leggi su Milanotoday.it ¬© Milanotoday.it - Domenica Russo, la maestra morta davanti ai suoi bimbi durante una gita

Argomenti simili trattati di recente

Una gita scolastica finisce in tragedia: morta la maestra Domenica Russo, choc per 30 bimbi

Una gita scolastica a Cazzago Brabbia si è trasformata in tragedia: la giovane maestra Domenica Russo è morta e tre bambini sono rimasti feriti.

Domenica Russo, chi era la maestra morta sul colpo nello schianto dello scuolabus: il nuovo incarico e la gita al museo

Domenica Russo, 43 anni di Sesto Calende, è la maestra morta nello schianto dello scuolabus durante una gita al museo.

Domenica Russo, chi è la maestra morta nell'incidente davanti ai bambini

Domenica Russo, 43 anni, è la maestra deceduta nell'incidente stradale avvenuto oggi lungo l'autostrada Pedemontana in Brianza.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Domenica Russo, chi era la maestra morta nell'incidente sul bus a Lomazzo: amata da alunni e genitori, lascia il compagno e una bambina

Riporta msn.com: Nell'incidente avvenuto ieri 19 maggio a Lomazzo, nel Comasco, ha perso la vita Domenica Russo, maestra 43enne che stava portando in gita un gruppo di alunni della scuola primaria di ...

Chi era Domenica Russo, la maestra morta nello schianto tra un tir e il bus di una scolaresca sulla Pedemontana

Scrive fanpage.it: Domenica Russo, 43 anni, originaria di Napoli ma residente a Sesto Calende, è la maestra che lunedì pomeriggio ha perso la vita nello schianto tra un ...

Incidente bus in gita a Lomazzo, morta la maestra napoletana Domenica Russo

Come scrive msn.com: Si chiamava Domenica Russo e aveva 43 anni, la maestra napoletana che ha perso la vita, nel tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio in cui un bus, con a bordo bambini e docenti in gitta, ...