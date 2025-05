Detenzione e spaccio di droga la polizia fa irruzione in un appartamento | arrestato un 23enne

La polizia ha effettuato un’irruzione in un appartamento di Messina, arrestando un 23enne incensurato per detenzione e spaccio di droga. Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti, colto nella flagranza del reato. L’operazione rientra in specifici servizi antidroga volti a contrastare il traffico di sostanze illegali nella zona.

Un messinese di 23 anni, incensurato, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti delle Volanti hanno arrestato il giovane al termine della perquisizione domiciliare a suo carico, nell'ambito di specifici servizi antidroga disposti.

