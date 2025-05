DetectorShop sigla un’esclusiva con Nokta | i metal detector turchi arrivano in Italia

DetectorShop, divisione dedicata all’hobbistica di Securitaly, annuncia un accordo esclusivo con il rinomato brand turco Nokta, portando in Italia i loro innovativi metal detector. Questa partnership strategica permette agli appassionati italiani di accedere a tecnologie di rilevamento all’avanguardia, consolidate dalla forte crescita di Nokta sul mercato internazionale.

