DetectorShop sigla un’esclusiva con Nokta | i metal detector turchi arrivano in Italia

DetectorShop, divisione dedicata all’hobbistica di Securitaly, rafforza la sua leadership siglando un accordo esclusivo con Nokta, il rinomato brand turco in forte ascesa nel settore dei metal detector. Questa partnership strategica, firmata a Istanbul, apre nuove prospettive per gli appassionati italiani, portando sul territorio innovazione e tecnologia di punta. Un passo fondamentale che segna un nuovo capitolo nel mondo della scoperta e dell’avventura.

Nuova importante operazione commerciale per DetectorShop, la divisione dedicata all'hobbistica di Securitaly, azienda romagnola con quartier generale a Villalta di Cesenatico. Il gruppo ha annunciato la firma di un accordo esclusivo con Nokta, brand turco in forte crescita nel settore dei metal detector, per la distribuzione sul territorio italiano. La partnership, formalizzata nei giorni scorsi a Istanbul, segna un ulteriore passo in avanti nel percorso di espansione internazionale di Detector Shop, già distributore esclusivo in Italia dei prodotti Garrett, storica azienda statunitense leader del settore.

