Denunciato il titolare di un compro oro per commercio abusivo di gioielli usati

La Guardia di Finanza di Pescara ha denunciato il titolare di un compro oro per commercio abusivo di gioielli usati. Nell’ambito di controlli mirati a prevenire il riciclaggio, sono stati scoperti irregolarità che hanno portato al provvedimento. L’operazione rientra in un più ampio sforzo di vigilanza sul rispetto delle normative antiriciclaggio e sulla corretta gestione dei gioielli usati.

La guardia di finanza del Comando provinciale di Pescara, nell'ambito di un piĂą ampio dispositivo di prevenzione dell'indebito utilizzo del sistema finanziario, allo scopo di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, hanno individuato nel.

