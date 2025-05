Delta Air Lines riprende i voli diretti JFK-Tel Aviv dopo valutazione sicurezza

Delta Air Lines riprende i voli diretti da JFK a Tel Aviv dopo una valutazione di sicurezza. La compagnia ha annunciato il ritorno ai voli giornalieri a partire da oggi, ripristinando una rotta sospesa temporaneamente a causa del conflitto nella regione. Questa decisione segna un passo importante per il collegamento tra New York e Tel Aviv, garantendo nuovamente un servizio sicuro e affidabile.

La Delta Air Lines ha reso noto che riprenderĂ i voli giornalieri diretti per Tel Aviv dall' aeroporto JFK di New York a partire da oggi, riporta il Times of Israel. "La decisione di riprendere la rotta il 20 maggio, temporaneamente sospesa in risposta al conflitto in corso nella regione, è il risultato di un'approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza da parte della compagnia aerea", afferma la compagnia aerea in un comunicato stampa. "La Delta monitora costantemente l'evoluzione del contesto di sicurezza e valuta le operazioni sulla base delle linee guida sulla sicurezza e dei rapporti di intelligence", prosegue la nota. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Delta Air Lines riprende i voli diretti JFK-Tel Aviv dopo valutazione sicurezza

