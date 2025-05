Deliver At All Costs la recensione del GTA-like più pazzo di sempre

"Deliver at All Costs" è il più pazzo gtalike mai creato, rispolverando la classica visuale a volo d’uccello degli inizi. In un mondo aspettando GTA VI, qualcuno a Göteborg ha deciso di rivivere i fasti del passato, dando vita a un'esperienza frenetica e senza freni. Una recensione imperdibile di un titolo che mischia nostalgia e follia con sorprendenti risultati.

L’attesa per il prossimo GTA VI è snervante? Qualcuno, nella fredda Göteborg, in Svezia, ha pensato bene di rispolverare la cara e vecchia visuale a volo d’uccello dei primi anni 2000 — la stessa che ha sancito il successo iniziale della celebre serie di Rockstar Games — per dare vita a un gioco assolutamente folle e al contempo geniale. Deliver At All Costs, titolo d’esordio di Far Out Games, è un’esperienza sopra le righe che ripropone la formula open map, ma in soggettiva e con meno spargimenti di sangue. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Deliver At All Costs, la recensione del GTA-like più pazzo di sempre

