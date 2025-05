delitto di garlasco oggi interrogatori di andrea sempio alberto stasi marco poggi live

Oggi a Garlasco si svolgono nuovi interrogatori legati al delitto di Chiara Poggi. Andrea Sempio, unico indagato attuale, sarà ascoltato in Procura a Pavia, riprendendo le indagini dopo 18 anni. Le nuove evidenze e le anomalie emergenti potrebbero cambiare il corso del caso, con interrogatori in tempo reale di Sempio, Alberto Stasi e Marco Poggi.

Sempio, unico indagato nelle nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi, è atteso in Procura a Pavia alle 14. Si ripartirà dagli elementi già acquisiti in 18 anni di indagini e dalle "anomalie" già emerse in passato a cui potrebbero ora aggiungersi nuovi elementi. Convocazione, in contemporanea, anche per Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio, che è teste assistito in quanto giudicato in un procedimento connesso. Marco Poggi, fratello della vittima, verrà ascoltato a Venezia, dove vive