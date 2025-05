Day Hospital | La carica degli anti-grasso

Il day hospital "La Carica degli Antigrasso" si propone di affrontare la crescente sfida dell'obesità, in un contesto in cui i recenti successi delle terapie a base di semaglutide e tirzepatide stanno rivoluzionando il settore. Con numerosi nuovi farmaci in fase avanzata di sperimentazione, il futuro del dimagrimento si preannuncia ricco di innovazioni terapeutiche.

Dopo gli straordinari risultati, anche economici, delle punture a base di semaglutide e tirzepatide, le case farmaceutiche di tutto il mondo stanno lavorando su decine di medicinali per dimagrire. Alcuni di essi hanno quasi ultimato la fase di sperimentazione e arriveranno in tempi brevi sul mercato. La corsa ai nuovi farmaci anti-grasso è iniziata. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Day Hospital | La carica degli anti-grasso

