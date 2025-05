David Lordkipanidze guida i giallorossi alla finale playoff contro il Tau Altopascio

David Lordkipanidze, mediano georgiano di 24 anni, ha recitato un ruolo chiave nella qualificazione del Giallorossi alla finale playoff. Entrato a mezz'ora del secondo tempo, il suo gol al 120' ha assicurato la vittoria contro il Tau Altopascio, portando la squadra alla finale di domenica al Benelli. Un gesto che ha fatto vivere ai tifosi grandi emozioni.

Col gol del 2-0 siglato a metà del 2° tempo supplementare, David Lordkipanidze ha messo in ghiacciaia l’accesso alla finale playoff di domenica prossima, sempre al Benelli, contro il Tau Altopascio. Il ventiquattrenne mediamo georgiano è entrato alla mezzora della ripresa, rigenerando i giallorossi, assieme a Guida e Calandrini. Lordkipanidze, qual è stata la molla che vi ha permesso di battere la Pistoiese? "Siamo sempre stati consapevoli della nostra forza. L’esito delle ultime partite della regular season, perse contro Lentigione e Progresso, avrebbe potuto creare sensazioni diverse al di fuori del nostro gruppo, ma noi siamo sempre stati consci di quello che valiamo". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - David Lordkipanidze guida i giallorossi alla finale playoff contro il Tau Altopascio

