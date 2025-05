Damiano Carrara | Dentro ogni dolce c’è una storia

Dopo il successo del primo weekend, Merlata Bloom Milano si prepara al secondo appuntamento di Merlata Food Parade. Dal 17 al 18 maggio, il quartiere nel nord-ovest di Milano ospiterà Damiano Carrara e altri chef, offrendo un viaggio tra sapori e storie di dolci e gusti, perché dietro ogni dolce c’è sempre una storia da raccontare.

Dopo il primo appuntamento del 17 e 18 maggio, Merlata Bloom Milano – la shopping & leisure destination situata nel quadrante nord ovest di Milano – si prepara per il secondo weekend della prima edizione di Merlata Food Parade. Il festival a tema food avrà tra i suoi protagonisti Damiano Carrara, che terrà un talk e un meet&greet (oltre a essere giudice della Battle tra chef) domenica 25 maggio. Ciao Damiano, quanto è importante oggi trovare un equilibrio tra tradizione e innovazione in cucina? «È importantissimo trovare un equilibrio, perché la tradizione è quella che serve per innovare. 🔗Leggi su Funweek.it

