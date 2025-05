Curva Ovest Ferrara chiede una rivoluzione nella Spal dopo la salvezza

La Curva Ovest Ferrara chiede una vera svolta alla Spal, indipendentemente dalla salvezza raggiunta in extremis. Piazzare una "piazza pulita" e voltare pagina, eliminando i protagonisti di questa stagione, è il loro obiettivo. La memoria storica e il desiderio di rinascita guidano il gruppo nella richiesta di un cambiamento radicale per un futuro migliore.

Piazza pulita. È questa la richiesta del gruppo Curva Ovest Ferrara, che a prescindere dalla salvezza centrata in extremis si augura di non rivedere nella Spal che verrà nessuno dei protagonisti di questa stagione. "La memoria è un dovere, e ci impone di tenere impresso ogni momento, ogni dettaglio di questa disastrosa stagione – recita il post degli ultras –. Anche ora che abbiamo tirato uno dei più grandi sospiri di sollievo della nostra storia. Anzi, soprattutto ora, che abbandonarsi all’entusiasmo sarebbe così facile. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Curva Ovest Ferrara chiede una rivoluzione nella Spal dopo la salvezza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Spal, questo è un amore infinito: Curva Ovest già esaurita in meno di un giorno

La passione per la Spal si fa sentire forte e chiara: la Curva Ovest è già sold out in meno di un giorno! Con la sfida decisiva contro il Milan Futuro in programma sabato sera, i tifosi si preparano a vivere un'emozione unica.

Spal, questo è un amore infinito: Curva Ovest già esaurita in meno di un giorno

La Spal, un amore infinito, ha acceso la passione dei tifosi, con la Curva Ovest già esaurita in meno di 24 ore.

Roma, la rabbia non si placa: Ranieri chiede concentrazione, la Curva prepara l’abbraccio finale

Roma vive una situazione incandescente: la rabbia dei tifosi non si sopisce e Ranieri esorta la squadra a mantenere la concentrazione.

Ne parlano su altre fonti

Curva Ovest Ferrara chiede una rivoluzione nella Spal dopo la salvezza

Si legge su msn.com: Gli ultras della Spal vogliono una pulizia totale dopo una stagione disastrosa, criticando proprietà e gestione.

Partite di calcio sospese per la morte di Papa Francesco. La Curva Ovest Ferrara: “Solo in Italia. Rispetto per i tifosi”

Secondo msn.com: Ferrara “Rispetto per i tifosi”. È la nota che la Curva Ovest Ferrara ha diffuso dopo la notizia del rinvio di tutti i campionati di calcio in seguito alla morte di Papa Francesco.