Crimini contro la fauna selvatica la diretta del convegno alla Camera | il caso dell’ibis eremita

Alla Camera dei deputati, si tiene il convegno “Contrasto ai crimini contro la fauna selvatica in Italia”, focalizzato sulla tutela ambientale e il caso dell’ibis eremita. A partire dalle 9, esperti e rappresentanti discuteranno delle sfide e delle strategie per proteggere questa specie in via di estinzione, evidenziando l'importanza del recepimento della Direttiva Ue sulla Tutela penale ambientale.

Alla Camera dei deputati, a partire dalle 9, è in programma il convegno dal titolo “ Contrasto ai crimini contro la fauna selvatica in Italia tramite il recepimento della Direttiva Ue sulla Tutela penale ambientale”. In particolare, si prenderà spunto dal caso dell’ibis eremita. Tra gli altri, interverranno l’ex ministro e oggi deputato del M5s, Sergio Costa, il generale del raggruppamento Cites, Giorgio Maria Borrelli, i membri del progetto LIFE Waldrappteam, Johannes Fritz e Laura Stefani, e l’avvocato ed esperto di fauna selvatica del Wwf, Domenico Aiello. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crimini contro la fauna selvatica, la diretta del convegno alla Camera: il caso dell’ibis eremita

Leggi anche questi approfondimenti

Colpi di pistola a Tripoli: ucciso Gheniwa, il comandante miliziano accusato di crimini contro l’umanità

Un violento scontro a Tripoli ha portato alla morte di Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, comandante miliziano accusato di crimini contro l'umanità.

In cella e accusato di crimini contro l’umanità: ma Duterte viene eletto sindaco nelle Filippine

Nonostante sia detenuto presso la Corte penale internazionale dell'Aja per presunti crimini contro l'umanità, Rodrigo Duterte ha conquistato una vittoria trionfale come sindaco nella sua città natale.

Agricoltori e allevatori abruzzesi in piazza per l'emergenza fauna selvatica: "Situazione fuori controllo"

...necessità di affrontare una situazione critica che minaccia le attività agricole e zootecniche della regione.

Se ne parla anche su altri siti

Crimini contro gli animali selvatici: come contrastarli, convegno alla Camera dei Deputati

Da lav.it: Domani 20 maggio si terrà presso la Camera dei Deputati una conferenza organizzata da Förderverein Waldrappteam e Waldrappteam Conservation & Research, in collaborazione con noi di LAV, LIPU e WWF Ita ...

Gli ambientalisti contro Giorgia Meloni: “Il governo vuole sterminare gli animali selvatici”

Scrive dire.it: C'è un disegno di legge che prevede una serie di novità favorevoli ai cacciatori: si ampliano territori e orari di caccia, si diminuiscono i divieti e si alzano pure le sanzioni per gli animalisti che ...

“Il caso dell’ibis eremita”, convegno con Costa

Si legge su lopinionista.it: ROMA - Martedì 20 maggio, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, si svolgerà il convegno "Il caso dell'ibis eremita - Contrasto ai crimini ...