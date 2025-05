Cosa c’è di vero sull’arrivo di Klopp alla Roma

Secondo La Stampa, l’arrivo di Jürgen Klopp alla Roma sarebbe ormai prossimo e ormai deciso. Dopo aver lasciato il Liverpool, l’ex tecnico tedesco avrebbe dato il suo’ok definitivo ai giallorossi alle 22.57 del 18 maggio. Tuttavia, mentre circolano voci di un possibile approdo, l’accordo ufficiale non è ancora stato confermato, lasciando spazio a ulteriori sviluppi.

Jürgen Klopp sarà davvero il nuovo allenatore della Roma? La Stampa ne è certa, tanto da riportare persino l'orario in cui l'ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool, attuale Head of Global Soccer del gruppo Red Bull, avrebbe detto sì ai giallorossi: le 22.57 del 18 maggio, ossia poco dopo la fine del match dell'Olimpico contro il Milan vinto per 3-1. La notizia è rapidamente rimbalzata online, dividendo l'opinione pubblica fra tifosi entusiasti, supporter più scettici e anche alcuni sfottò. Per ora, in assenza di conferme e visti i nomi citati per il mercato estivo, sembra più una suggestione che un vero ingaggio, ma dagli Usa non smentiscono.

