Cortona attivata la terza licenza taxi Come funziona il servizio

A Cortona, in vista della stagione turistica, è stata attivata la terza licenza taxi, potenziando il servizio di trasporto pubblico. Lo Sportello unico delle attività produttive (Suap) ha emanato il documento, garantendo ancora più efficienza e comodità ai visitatori e residenti. Ecco come funziona il nuovo servizio e quali vantaggi offre per la mobilità locale.

Arezzo, 20 maggio 2025 – Cortona, attivata la terza licenza taxi. Come funziona il servizio Potenziato il trasporto pubblico alla vigilia della stagione turistica Lo Sportello unico della attività produttive (Suap) ha emanato la terza licenza per il servizio taxi a Cortona. Salgono quindi a tre le vetture operative nel territorio comunale, che operano in rete, come previsto dalla normativa. Alla vigilia dell’apertura della stagione turistica l’assessore alle Attività produttive Paolo Rossi ha incontrato i professionisti che portano avanti il servizio taxi: «Siamo lieti di vedere andare a regime un’iniziativa progettata nel passato mandato amministrativo - ha dichiarato Rossi - ringrazio l’ufficio Suap, la collaborazione dell’assessore ai Trasporti, Silvia Spensierati e ovviamente i tre professionisti che quotidianamente sono al lavoro per offrire un servizio importante per una città turistica come la nostra, ma non solo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, attivata la terza licenza taxi. Come funziona il servizio

Approfondisci con questi articoli

Terza edizione di Pizza Art Festival dal 28 al 30 agosto con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano

Dal 28 al 30 agosto, la terza edizione del Pizza Art Festival illumina la baia di Ogliastro Marina. Con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano, l'evento celebra i sapori cilentani attraverso un itinerario gastronomico ricco di musica e tradizione.

Cortona Comix: gli ultimi aggiornamenti prima dell’inizio del festival. Ubaldo Pantani ospite speciale

Cortona Comix si prepara a dare il via a un’edizione imperdibile! In attesa dell’apertura, annunciamo con entusiasmo la presenza del celebre Ubaldo Pantani come ospite speciale.

Antani, da Bertolino alla redazione di Charlie Hebdo: tutti gli ospiti della terza edizione del festival sull'umorismo

Dal 16 al 18 maggio, il festival “Antani. Comicità e satira come se fosse” torna a Livorno, nell’ambito di “Blu Livorno.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cortona, attivata la terza licenza taxi. Come funziona il servizio

Come scrive lanazione.it: Lo Sportello unico della attività produttive (Suap) ha emanato la terza licenza per il servizio taxi a Cortona. Salgono quindi a tre le vetture operative nel territorio comunale, che operano in rete, ...

Cortona Comics, ospiti e programma della nuova edizione

Da tg24.sky.it: Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, Cortona ospita la terza edizione di Cortona Comics, che punta ancora di più con forza sull’universo della nona arte, moltiplicando gli appuntamenti, le iniziative ...

Cortona Comics, le novità per l’edizione 2025

Come scrive teletruria.it: Ultimi dettagli per la terza edizione di Cortona Comics, in programma dal 31 maggio al 2 giugno. Un’edizione che sarà arricchita da alcuni eventi di carattere turistico e promozionale. Il cibo e il ...