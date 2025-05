Conto alla rovescia ai ' Mercoledì in corso' | gli eventi in programma e come cambia la viabilità

Il conto alla rovescia per i "Mercoledì in Corso" è iniziato, con il primo appuntamento fissato per il 21 maggio. L'evento coinvolgerà Piazza Saffi, Corso Diaz e via Solferino, con modifiche alla viabilità e divieti di sosta e transito serali, migliorando l’atmosfera cittadina e coinvolgendo residenti e visitatori in un calendario ricco di iniziative.

Primo appuntamento il 21 maggio con i 'Mercoledì in Corso'. L'evento prevede modifiche alla viabilità in Piazza Saffi, Corso Diaz e via Solferino, con divieto di sosta dalle 18 alle ore 24, divieto di transito dalle 19.30 alle 24. I residenti delle vie Valverde, Nathan, Porta Merlonia, Bella.

