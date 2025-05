Conte mal sopporta eufemismo le critiche al suo Napoli più concreto che bello Repubblica

In un clima di critiche e tensioni, il nostro protagonista, Conte, mostra di mal sopportare le opposizioni al suo Napoli, descritto da Repubblica come più concreto che bello. La vittoria si eclissa tra i dettagli e le polemiche, mentre il calcio, ormai confuso con la ginnastica ritmica, riflette i tempi difficili che attraversiamo. Un quadro di sfida e rinnovamento in uno sport in evoluzione.

Conte mal sopporta (eufemismo) le critiche al suo Napoli più concreto che bello (Repubblica) La piaga contemporanea di quelli che hanno scambiato il calcio per la ginnastica ritmica. Sono tempi duri, durissimi. Come dissero al professor Bellavista chiuso nell’ascensore con Cazzaniga. Repubblica, con Marco Azzi, scrive: Conte ha maturato la certezza di aver spinto il motore del Napoli al di là dei suoi limiti, arrivando a un passo dallo scudetto con un organico che da scudetto non è, specie dalla cintola in su. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte mal sopporta (eufemismo) le critiche al suo Napoli più concreto che bello (Repubblica)

