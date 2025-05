Conclusa la decima edizione della fortunata manifestazione sportiva al centro Piave

Con la conclusione della decima edizione di "Uno per tutti, tutti per lo sport" al Centro Piave, si chiude un'edizione ricca di emozioni e partecipazione. In 15 giorni intensi, lo sport ha animato il parcheggio antistante il centro commerciale, coinvolgendo atleti e appassionati in una serie di eventi che hanno celebrato lo spirito di solidarietà e aggregazione.

È calato domenica 18 maggio il sipario sulla 10^ edizione della manifestazione "Uno per tutti, tutti per lo sport”. 15 giorni molto intensi e coinvolgenti dove, nello spazio del parcheggio antistante il centro commerciale Centro Piave, lo sport è stato il protagonista assoluto, con diversi eventi. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Conclusa la decima edizione della fortunata manifestazione sportiva al centro Piave

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Si è conclusa la 45esima edizione di Artevento, il Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia

Si è conclusa con grande successo la 45esima edizione di Artevento, il festival internazionale dell'aquilone di Cervia.

Decima edizione del memorial "Alessio Mustich": quest'anno anche in ricordo di Mattia Leone

LATIANO - Si avvicina la decima edizione del memorial "Alessio Mistich", dedicato al giovane Alessio, scomparso a soli dieci anni.

La decima edizione di Libri in corte

Torna la decima edizione di Libri in corte, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Garbagnate Milanese.