Como Inter Frattesi e Pavard in bilico | da Appiano filtra una chiara sensazione sui rientri

Da Appiano Gentile arrivano aggiornamenti cruciali su Davide Frattesi e Benjamin Pavard, entrambi in bilico per la prossima sfida contro il Como. Le condizioni dei due nerazzurri preoccupano i tifosi, mentre si avvicina il match; ecco le ultime notizie sui loro rientri e le possibili strategie di formazione.

Como Inter, le condizioni di Davide Frattesi e Benjamin Pavard fanno tremare i tifosi nerazzurro, da Appiano filtra una chiara sensazione sui rientri . Como Inter è alle porte e – proprio verso la gara contro la squadra di Fabregas – arrivano preziosi aggiornamenti sulle condizioni di due big nerazzurri: Davide Frattesi e Benjamin Pavard. Ne parla La Gazzetta dello Sport, oltre Lautaro anche i due giocatori sembrano ‘correre’ verso il recupero, ecco un breve passagio: COMO INTER – «Non solo Lautaro: ieri ad Appiano Gentile anche Davide Frattesi ha lavorato a parte ma sul campo, proprio come l’argentino. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter, Frattesi e Pavard in bilico: da Appiano filtra una chiara sensazione sui rientri

