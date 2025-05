Come fanno le api a fare il miele? Il meccanismo è incredibile

Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api, insetti fondamentali per l’ecosistema. Ma come fanno le api a produrre il miele, un alimento prezioso e unico? Il processo è incredibile: dalla raccolta del nettare al suo trasformarsi in miele, tutto avviene grazie a un meccanismo affascinante e complesso che coinvolge il lavoro di intere colonie.

Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api, insetti laboriosi e dal comportamento affascinante che ricoprono un ruolo fondamentale per il nostro ecosistema. Ma come riescono a produrre quello che da secoli è un alimento prezioso e unico come il miele? La produzione di miele inizia con la raccolta del nettare, una soluzione zuccherina secreta dai fiori. Le responsabili di questa attività sono le api bottinatrici (Apis mellifera), che visitano centinaia di fiori al giorno per raccogliere il nettare tramite la ligula, un’estensione della lingua. 🔗Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Come fanno le api a fare il miele? Il meccanismo è incredibile

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Degustazioni di olio, miele e marmellate, dj Molella, concerti e notte dei musei: cosa fare nel weekend

Il penultimo weekend di maggio offre un'esperienza sensoriale unica con degustazioni di olio, miele e marmellate, concerti di DJ Molella e la Notte dei Musei.

Oggi è la giornata mondiale delle api, ecco perché: non servono soltanto a produrre il miele. Due Unità di Apprendimento da scaricare

Oggi, 20 maggio, si celebra la Giornata mondiale delle api, istituita dall’ONU nel 2017 per evidenziare l’importanza degli impollinatori.

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio

Scopri cosa fare a Frosinone e provincia il weekend del 17 e 18 maggio! Un fine settimana ricco di eventi per tutti, dalle famiglie ai bambini.

Cosa riportano altre fonti

Oggi è la giornata mondiale delle api, ecco perché: non servono soltanto a produrre il miele. Due Unità di Apprendimento da scaricare

Come scrive orizzontescuola.it: Il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale delle api, istituita nel 2017 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori e sul ...

In Sicilia annata ricca per il miele e a Trecastagni nasce l’apiario indoor dove cenare con le api

Segnala lasicilia.it: Quest'anno produzione assicurata grazie alle piogge, ma il benessere delle api è sempre borderline. La loro tutela passa per la promozione di pratiche agricole sostenibili ...

Api e miele, una tradizione senza tempo nel cuore della Marmilla

Come scrive unionesarda.it: L’azienda Manias di Ales vanta un’antichissima tradizione familiare: era il 1631 quando ricevette gli alveari dai canonici della Cattedrale ...