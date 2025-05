Comacchiese supera Valsetta Lagaro nei playoff ora sfida contro Young Sant' Arcangelo

La Comacchiese festeggia la vittoria nei playoff contro il Valsetta Lagaro, un traguardo importante per la squadra. Ora si prepara alla sfida cruciale di mercoledì sera contro lo Young Sant’Arcangelo, un avversario ostico che richiederà il massimo impegno. L’entusiasmo in laguna si fa sentire, ma la partita decisiva non è ancora stata giocata: il percorso verso la finale prosegue.

E' festa in riva alla laguna per il successo della Comacchiese sul Valsetta Lagaro nella finale playoff, ma non è ancora finita, sebbene il primo e più difficile scoglio sia stata superato. Mercoledì sera prossimo i rossoblù saranno di nuovo in campo, a Sant'Arcangelo contro lo Young. Un avversario riminese che a Comacchio ben conoscono. "L'abbiamo affrontato in coppa poche settimane fa – ricorda Kevin Centonze, il capitano – al Raibosola, battuto grazie a un gol di Noschese. Allora avevamo giocato in casa, questa volta andremo in trasferta, in quanto lo Young Sant'Arcangelo ha finito la stagione regolare con una classifica migliore.

