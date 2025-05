CleanChanger® di BD Plast | fino a 400 cicli di autopulizia per una filtrazione più efficiente e sostenibile

Cleanchanger® di bd plast offre fino a 400 cicli di autopulizia, garantendo filtrazioni più efficaci e sostenibili. In un mercato dove la plastica riciclata diventa protagonista, sistemi di filtrazione affidabili sono fondamentali per ottenere materiali di alta qualità, puliti e puri. La soluzione automatica e performante di Cleanchanger® supporta l’intero processo produttivo, assicurando efficienza e rispetto ambientale.

In un mercato dove la plastica riciclata è sempre più protagonista, la qualità dei materiali dipende direttamente dall’efficienza dei sistemi di filtrazione. Per ottenere plastica pura, pulita e di alta qualità, servono cambiafiltri automatici performanti in grado di supportare l’intero processo produttivo. CleanChanger®, il cambiafiltri autopulente è sviluppato da BD Plast, oggi punto di riferimento internazionale per i sistemi di filtrazione per estrusione. L’azienda progetta e produce internamente impianti e componenti, assicurando massima qualità e soluzioni personalizzate per ogni tipo di esigenza industriale. 🔗Leggi su Laprimapagina.it