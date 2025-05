Cingolana San Francesco | trionfo e promozione in Prima categoria

La Cingolana San FrancescoFesteggia il trionfo e la promozione in Prima Categoria. Dopo mesi di impegno e sofferenze, il presidente Francesco Ippoliti esprime grande soddisfazione per il ritorno immediato nel massimo campionato regionale. L'allenatore Cesare Giovagnetti sottolinea l'ambizione di disputare un campionato di vertice, coronando così un percorso di grande determinazione e passione.

"Dopo una sofferenza totale – ammette il presidente Francesco Ippoliti – la soddisfazione è stata doppia: vittoria e immediato ritorno della Cingolana San Francesco in Prima categoria". "Eravamo partiti – rileva l’allenatore Cesare Giovagnetti – per un campionato di vertice, quindi la volontà di risalire si è realizzata dopo la lotta con Sarnano e Ripe San Ginesio". Il Ripe San Ginesio è stato battuto 4-3 a Tolentino nello spareggio decisivo. "Lo svolgimento della gara – spiega Ippoliti – è stata un po’ la sintesi delle vicende del campionato: ce la siamo aggiudicata in pieno finale, bravi a rimontare sul 2-3, bravissimi a segnare il gol decisivo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net