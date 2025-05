Cina | apre museo di testi classici tibetani a Chengdu

Il Sichuan Rongfu Museum of Classical Tibetan Texts, inaugurato a Chengdu, in Sichuan, offre un'affascinante testimonianza della cultura tibetana. L'apertura, avvenuta domenica, ha attirato numerosi visitatori desiderosi di scoprire i tesori dei testi classici tibetani e approfondire l'ereditĂ etnica della regione. Per il video, visitare: https://...

Cina: museo del Sito di Lingjiatan apre per l’operazione di prova nell’Anhui

Il Museo del Sito di Lingjiatan ha inaugurato la sua operazione di prova ad Anhui, nella contea di Hanshan, portando alla luce i risultati archeologici e il valore storico di questo importante sito.

Cina: Anhui, apre in via sperimentale Lingjiatan Site Museum

Il 16 maggio 2025, il Lingjiatan Site Museum, situato nella contea di Hanshan, nella provincia dell'Anhui, ha aperto al pubblico in via sperimentale.

Borsa di Tokyo apre in calo: Nikkei scende dello 0,77% tra incertezze commerciali USA-Cina

La Borsa di Tokyo apre in calo, con il Nikkei che segna una flessione dello 0,77%. Gli investitori mostrano cautela, influenzati dalla chiusura mista degli indici azionari statunitensi e dall'incertezza riguardo alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina, in attesa di aggiornamenti cruciali per il mercato.

