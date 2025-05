Chieti studenti e Comune uniti contro la povertà educativa al Pala Ud’A

Gli studenti di Chieti si sono uniti al Comune al Pala Ud’A per combattere la povertà educativa. Il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Manuel Pantalone hanno portato il saluto della città, partecipando a una manifestazione importante, coinvolgendo gli istituti comprensivi locali e sensibilizzando sulla diffusione delle disparità nell’educazione.

Il sindaco di Chieti Diego Ferrara, insieme all’assessore allo Sport e Politiche giovanili Manuel Pantalone, nella mattinata di oggi, 20 maggio, ha portato il saluto della città alla manifestazione che si è svolta al Pala Ud’A con la partecipazione degli istituti comprensivi cittadini coinvolti. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, studenti e Comune uniti contro la povertà educativa al Pala Ud’A

Leggi anche questi approfondimenti

Chieti, studenti e Comune uniti contro la povertà educativa al Pala Ud’A

Gli studenti di Chieti si sono uniti al Comune al Pala Ud’A per combattere la povertà educativa. Il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Manuel Pantalone hanno portato il loro saluto, sottolineando l'importanza di momenti di aggregazione e solidarietà per promuovere un’istruzione inclusiva e accessibile a tutti.

Mensa scolastica: il Comune di Chieti comunica la prosecuzione del servizio fino al 30 giugno

Il Comune di Chieti annuncia la prosecuzione del servizio di mensa scolastica fino al 30 giugno per la scuola dell’infanzia.

Mensa scolastica: il Comune di Chieti comunica la prosecuzione del servizio fino al 30 giugno

Il Comune di Chieti annuncia la prosecuzione del servizio di mensa scolastica fino al 30 giugno. Questa iniziativa garantirà la continuità per le sezioni della scuola dell’infanzia, offrendo supporto e risposte concrete alle famiglie, in modo da assicurare un servizio essenziale anche oltre il termine dell’anno scolastico.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chieti, Il 25 aprile a Chieti: una settimana tra memoria, musica e teatro, uniti nel nome e nella storia della Resistenza

Segnala abruzzonews24.com: Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 23 aprile 2025 – Il Comune di Chieti, insieme alla sezione ANPI “Alfredo Grifone” e a una vasta rete di associazioni cittadine, ...

Chieti: un laboratorio di gestione dell’ansia per gli studenti Ud’A

rete8.it scrive: alla gestione dell’ansia e rivolto agli studenti dell’Università degli studi d’Annunzio. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Erga Omnes in collaborazione con l’Adsu (azienda per il diritto agli ...