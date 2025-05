Chieti Scalo bonifica dell’ex Conceria Cap | il Comune dice sì ma chiede modifiche alla convenzione

La bonifica dell’ex Conceria Cap a Chieti Scalo rimane una priorità per il Comune, che tuttavia richiede modifiche alla bozza di convenzione con la Regione Abruzzo. Mentre l’intervento è fondamentale per riqualificare l’area, le condizioni proposte finora risultano insostenibili per il Comune, in dissesto finanziario. La delibera approvata sottolinea la necessità di trovare un accordo più equilibrato.

La bonifica dell’ex Conceria Cap, sito inserito nel SIR di Chieti Scalo, resta una priorità per il Comune di Chieti. Ma le condizioni previste dalla bozza di convenzione con la Regione Abruzzo non sono sostenibili per un ente in dissesto finanziario. È quanto emerge dalla delibera approvata. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti Scalo, bonifica dell’ex Conceria Cap: il Comune dice sì ma chiede modifiche alla convenzione

