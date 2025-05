Celiachia Fdi e Lega a favore di incontri pubblici ed eventi sull' argomento

Fratelli d'Italia e Lega promuovono incontri pubblici ed eventi sulla celiachia, collaborando con associazioni locali e nazionali. L’obiettivo è sensibilizzare e informare sulla condizione, rafforzando il supporto alle persone interessate. La richiesta, avanzata dai consiglieri Ferrari e Iolanda, mira a coinvolgere l’amministrazione comunale in iniziative che aumentino la conoscenza e l’assistenza su questa tematica.

Dall'organizzazione e il sostegno di eventi e incontri pubblici sulla celiachia, alla collaborazione con associazioni locali e nazionali che si occupano del tema. La richiesta rivolta all'Amministrazione è stata presentata dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Andrea Ferrari e Iolanda.

Celiachia, Fdi e Lega a favore di incontri pubblici ed eventi sull'argomento

Fratelli d'Italia e Lega promuovono incontri pubblici ed eventi sulla celiachia, collaborando con associazioni locali e nazionali.

In un clima di tensione crescente tra Lega e Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni sembra fare orecchie da mercante alle provocazioni di Salvini.

Tra Lega e FDI si consumano tensioni di guerra fredda, con Giorgia Meloni che fa orecchie da premier a Salvini.

