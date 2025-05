C' è una Maserati Levante appena rubata Il gps segnala che è nascosta in un box

A Giugliano in Campania, i carabinieri hanno intercettato una Maserati Levante appena rubata, nascosta in un box grazie al GPS. Cinque persone sono state arrestate per tentato riciclaggio. La centrale operativa ha segnalato la presenza dell’auto nella prima traversa di Ponte Riccio 34, portando i militari a intervenire e a bloccare l’operazione illecita.

A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per tentato riciclaggio cinque persone. La centrale operativa segnala alla gazzella la presenza in località prima traversa Ponte Riccio 34 di una Maserati Levante da poco rubata. I militari.

