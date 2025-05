Case di lusso cresce la domanda

Nel 2024, anche a Genova si registra una crescita della domanda di immobili di lusso, riflettendo un trend nazionale positivo. Dopo un incremento del +4% rispetto al 2023 e +6% rispetto al 2019, il mercato del lusso si conferma in espansione, attirando investitori e acquirenti in cerca di caratteristiche esclusive e di alto livello.

Anche a Genova la domanda di immobili di lusso ha mostrato nel 2024 un trend di crescita, così come avvenuto nel resto del Paese. Alla fine dello scorso anno, infatti, l'interesse a livello nazionale ha fatto segnare un +4% rispetto al 2023 e un +6% nel confronto con il 2019.

