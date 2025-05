Caryl Menghetti l' omicidio del marito e l' ossessione per i pedofili | Temevo per mia figlia Con Diego eravamo in crisi

Caryl Menghetti, attualmente in una Rems, è imputata per l'omicidio del marito Diego Rota, evento che ha sconvolto la sua vita. La sua ossessione per i pedofili e le paure per la figlia hanno suscitato molte domande, mentre in tribunale di Bergamo si discutono le motivazioni e le condizioni psichiche dell'imputata.

Caryl Menghetti attualmente si trova in una Rems, dopo l'omicidio del marito Diego Rota, per cui è imputata davanti al tribunale di Bergamo. Periti e consulenti del processo sono concordi. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Caryl Menghetti, l'omicidio del marito e l'ossessione per i pedofili: «Temevo per mia figlia. Con Diego eravamo in crisi»

