Carpi Primavera trionfa in Primavera 3 | l' addio vincente di Valmori

La Primavera del Carpi trionfa in Primavera 3, siglando un’impresa storica dopo aver ricostruito la squadra quasi da zero in estate. Sotto la guida di Valmori, che saluta con successo, i giovani biancorossi conquistano una promozione importante, segnando un capitolo memorabile per il club e dimostrando grande determinazione e crescita.

Ricostruita quasi da zero in estate, la formazione Primavera del Carpi ha completato un’impresa storica salendo in Primavera 3. Per mister Roberto Valmori un successo che è un biglietto d’addio, visto che già a febbraio il tecnico ex Modena e Parma aveva comunicato alla società l’intenzione di chiudere l’esperienza a fine anno. "Questa vittoria non mi sorprende – spiega Valmori – e lo dico senza falsa modestia. In estate quando abbiamo allestito la squadra assieme a Pellacani conoscevo il valore dei ragazzi, nonostante nel girone ci fossero Alcione e Novara che avevano investito tanto per vincere e durante l’anno hanno usato anche i fuori quota 2002. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carpi Primavera trionfa in Primavera 3: l'addio vincente di Valmori

