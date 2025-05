Cannes 2025 i look delle star per l’arrivo in Croisette

Il Festival di Cannes 2025 è ufficialmente iniziato e le star non deludono le aspettative in fatto di stile. Già dall'arrivo in Croisette, le celebrità incantano con look stravaganti, trasformando ogni momento prima del red carpet in un vero e proprio evento di moda. Dai gate dell'aeroporto agli eleganti hotel, ogni outfit racconta una storia di glamour e raffinatezza.

Il Festival di Cannes 2025 è entrato nel vivo. Come da tradizione, le star non aspettano il red carpet per dettare legge in fatto di stile. Appena atterrate in Costa Azzurra, le vip si trasformano in fashion icon già tra i gate dell’aeroporto o all’uscita dagli hotel di lusso. Tra valigie griffate, occhiali da sole oversize e look studiati nei minimi dettagli, le famose paparazzate sulla Croisette raccontano di un glamour rilassato ma assolutamente impeccabile. Ecco chi ha catturato lo sguardo dei fashionisti. Nei colori chiari. Valentina Ferragni Per il loro arrivo al Festival di Cannes 2025, le star puntano sulla freschezza dei look chiari, perfetti per la luce abbagliante della Croisette... 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Cannes 2025, i look delle star per l’arrivo in Croisette

