Call center molesti? Arriva il bollino per difendersi | come funziona

Arriva il bollino Agcom per difendersi dai call center molesti. Questo nuovo sistema permette agli utenti di identificare rapidamente la qualità del servizio, valutando aspetti come la velocità di risposta e l'efficacia. Un passo importante per tutelare i consumatori e aumentare la trasparenza nel settore, garantendo un'esperienza più sicura e affidabile.

Agcom introduce un sistema di bollini che consentirà agli utenti di identificare facilmente la qualità del servizio acquistato, con particolare riferimento alla velocità 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Call center molesti? Arriva il "bollino" per difendersi: come funziona

Approfondisci con questi articoli

Cos’è l’anti-spoofing, il filtro che blocca le chiamate spam dei call center. Come funziona

L'antispoofing è un innovativo filtro che blocca le chiamate spam dei call center, contribuendo a proteggere gli utenti da telefonate moleste e truffe.

Stop alle chiamate da call center illegali: come funziona il filtro anti-spoofing dell’AgCom

L'AgCom ha approvato una delibera che richiede agli operatori di installare un filtro antispoofing a doppio scudo, per bloccare le chiamate ingannevoli dei call center illegali esteri.

Bridgerton – Stagione 4: Benedict arriva al ballo in maschera nella sneak peek

"Bridgerton" torna con la sua quarta stagione, attesa per il 2026, e si concentra su Benedict, interpretato da Luke Thompson.

Cosa riportano altre fonti

Call center molesti? Arriva il "bollino" per difendersi: come funziona

Scrive msn.com: Stretta contro le truffe telefoniche e maggiore trasparenza per le offerte 5G: Agcom cambia le regole del gioco. Con un nuovo Regolamento, che manda in soffitta le norme del 2016, l’Autorità scende in ...

Call center molesti, c’è una soluzione: cos’è l’anti-spoofing Agcom

Secondo quifinanza.it: nel calderone delle “chiamate moleste”. Il cambio di passo prevede il coinvolgimento degli operatori telefonici, delle associazioni dei consumatori e un Tavolo tecnico convocato dal Ministro Alfredo ...

Le chiamate moleste dei call center finiranno?

informazione.it scrive: E voi lo sapevate se le chiamate moleste dei call center finiranno? Call center e telefonate indesiderate: un problema quotidiano Non c’è italiano che non si lamenti almeno una volta al giorno ...