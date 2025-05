Calciomercato Inter offerta faraonica per Simone Inzaghi

Le ultime ??????? sul calciomercato Inter rivelano un'offerta faraonica per Simone Inzaghi. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’allenatore è diventato il grande obiettivo di Fahad Bin Saad Bin Nafel, alimentando voci di un possibile cambio di rotta per il futuro del club. Restiamo aggiornati sulle evoluzioni di questa clamorosa operazione.

Nelle ultime ore stanno circolando delle clamorose indiscrezioni riguardanti il calciomercato Inter che vedono Simone Inzaghi protagonista. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’allenatore è diventato nell’ultimo periodo il sogno nel cassetto di Fahad Bin Saad Bin Nafel. L’ambizioso presidente dell’Al-Hilal vuole portare Inzaghi a tutti i costi sulla panchina L'articolo Calciomercato Inter, offerta faraonica per Simone Inzaghi proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, offerta faraonica per Simone Inzaghi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter: per Inzaghi offerta faraonica dall'Arabia Saudita da oltre 20 milioni a stagione. Appuntamento con l'Al-Hilal dopo la finale di Champions

Si legge su eurosport.it: CALCIOMERCATO - Secondo La Gazzetta dello Sport, che rilancia un'indiscrezione dei media arabi, il tecnico nerazzurro avrebbe fissato un viaggio a Riad.

Inter: maxi offerta dall’Arabia Saudita per Simone Inzaghi

Lo riporta msn.com: Il tecnico nerazzurro sarebbe l'obiettivo numero uno dell'Al-Hilal. Pronto un ingaggio da ben 20 milioni di euro all'anno.

L’Inter cambia pelle: deciso il triplo addio nello stesso ruolo

Come scrive calciomercato.it: Sarà rivoluzione per l'Inter, specialmente in un ruolo: tre giocatori vanno verso l'addio ai nerazzurri sul mercato estivo ...