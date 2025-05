Cade e rimane bloccata in casa agenti riescono a entrare per soccorrerla

Lunedì 19 maggio, nel centro di Migliaro, agenti della polizia locale sono intervenuti per soccorrere un'anziana rimasta bloccata a terra dopo una caduta in casa. Rapidi e professionali, sono riusciti ad entrare e prestarle assistenza. Un intervento che sottolinea l'importanza della prontezza delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza e supporto alle persone più fragili.

Nella giornata di lunedì 19 maggio, il personale del Comando della polizia locale del Delta è intervenuto nel centro abitato della frazione di Migliaro per prestare soccorso a un'anziana che, a seguito di una caduta in casa, è rimasta bloccata a terra e impossibilitata a muoversi.

Cade e rimane bloccata in casa, agenti riescono a entrare per soccorrerla

Lunedì 19 maggio, nel centro di Migliaro, un'anziana è rimasta bloccata in casa dopo una caduta. Gli agenti del Comando della polizia locale del Delta sono intervenuti prontamente per entrare e soccorrerla.

