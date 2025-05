Caccia ai furbetti delle prestazioni sociali agevolate siglato un protocollo tra Finanza e Comune di Mondaino

È stato firmato un protocollo tra Guardia di Finanza e Comune di Mondaino per contrastare i furbetti delle prestazioni sociali agevolate. L’accordo, siglato dal Comandante Provinciale di Rimini e dal sindaco Luisella Mele, mira a coordinare controlli più efficaci sulle condizioni reddituali e patrimoniali dei nuclei beneficiari, garantendo così un più giusto utilizzo delle risorse pubbliche.

Siglato, tra il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, colonnello Alessandro Coscarelli, ed il sindaco del Comune di Mondaino, Luisella Mele, un Protocollo d'intesa finalizzato al coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei.

