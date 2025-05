Buffy | Sarah Michelle Gellar spiega come il reboot affiancherà la serie originale

Sarah Michelle Gellar, protagonista di Buffy l’ammazzavampiri, spiega come il prossimo reboot affiancherà la serie originale. Fans storici e nuovi applaudono all’annuncio di questa rinascita, che continuerà l’eredità dell’iconica serie NBC, vincitrice di due Emmy e madre di Angel. La presenza di Gellar promette di tenere viva la magia di Buffy nel nuovo capitolo.

I fan di Buffy l'ammazzavampiri , nuovi e vecchi, hanno festeggiato all'annuncio di un reboot dell'iconica serie all'inizio di quest'anno. La serie originale, andata in onda dal 1997 al 2003, ha vinto due Emmy e ha lanciato il fortunato spin-off Angel. Ora la star di Buffy , Sarah Michelle Gellar, rivela cosa l'ha spinta a dire "sì" a un reboot della serie. Durante il programma The Morning Mash Up di SiriusXM Hits 1con la co-protagonista di Buffy , Alyson Hannigan, la scorsa settimana, la Gellar ha affermato che è stata la regista del reboot, Chloé Zhao ( Eternals ), e le creatrici Lilla e Nora Zuckerman ( Poker Face ) a decidere di rendere la serie una continuazione diretta della storia di Buffy Summers piuttosto che una nuova versione di una storia già vista.

