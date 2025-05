Bucchianico Torto M5s | Svolta vicina per il cantiere della chiesa di sant' Urbano

A Bucchianico si avvicina una svolta significativa per il cantiere della chiesa di Sant’Urbano. Dopo mesi di attesa e amarezza, nuove possibilità sembrano emergere grazie a recenti sviluppi e incontri in corso, che potrebbero finalmente dare il via ai lavori. Restano comunque da verificare ufficialmente le informazioni, ma la speranza di un lieto esito si fa sempre più concreta.

A Bucchianico l'amarezza per la lunga attesa dell'inizio dei lavori per la chiesa di sant'Urbano viene in parte attenuata da una buona notizia che può rappresentare finalmente la svolta: "Dalle informazioni che mi giungono in queste ore e che provvederò a verificare formalmente e direttamente con.

