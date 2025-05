Borse asiatiche chiudono contrastate tra tensioni Russia-Ucraina e mosse USA

Le borse asiatiche chiudono in sequenza contrastata tra tensioni Russia-Ucraina e mosse della politica commerciale statunitense. Mentre l’attenzione si concentra sui colloqui di pace, i future europei si mostrano positivi, con Tokyo stabile. In questo contesto, le variabili geopolitiche e economiche influenzano i mercati, mantenendo incertezza e attenzione alta sugli sviluppi futuri.

Le Borse asiatiche chiudono contrastate mentre si guarda ai colloqui sul conflitto tra Russia e Ucraina. Sotto i riflettori anche le mosse degli Stati Uniti sulla politica commerciale. Verso un avvio positivo per l'Europa dove i future sono in rialzo. Poco mossa Tokyo (+0,08%). Sul fronte valutario lo yen interrompe la fase di rivalutazione sul dollaro, trattando a 144,46, e sull'euro a 162,61. Sul versante dei titoli di Stato il rendimento del trentennale giapponese sale di sedici punti base al 3,12%, ai massimi dal 1999.

