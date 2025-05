Borse asiatiche chiudono contrastate | focus su Russia-Ucraina e politica USA

Le borse asiatiche chiudono in apparente equilibrio, con attenzione rivolta ai colloqui sul conflitto Russia-Ucraina e alle decisioni sulla politica commerciale degli Stati Uniti. Intanto, in Europa si preannuncia un avvio positivo, con i future in rialzo. Tokyo registra una lieve variazione (+0,08%), mentre il mercato valutario resta sotto osservazione per possibili sviluppi.

Le Borse asiatiche chiudono contrastate mentre si guarda ai colloqui sul conflitto tra Russia e Ucraina. Sotto i riflettori anche le mosse degli Stati Uniti sulla politica commerciale. Verso un avvio positivo per l'Europa dove i future sono in rialzo. Poco mossa Tokyo (+0,08%). Sul fronte valutario lo yen interrompe la fase di rivalutazione sul dollaro, trattando a 144,46, e sull'euro a 162,61. Sul versante dei titoli di Stato il rendimento del trentennale giapponese sale di sedici punti base al 3,12%, ai massimi dal 1999. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse asiatiche chiudono contrastate: focus su Russia-Ucraina e politica USA

