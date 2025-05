Borsa | l' Europa apre in rialzo si guarda all' economia Usa

Le Borse europee aprono in rialzo, focalizzandosi sull’economia USA dopo il declassamento di Moody’s. L’attenzione è anche sui colloqui tra Russia e Ucraina e sulla politica commerciale americana, in un clima di incertezza globale. Gli investitori monitorano attentamente gli sviluppi internazionali e le reazioni dei mercati ai recenti eventi geopolitici ed economici.

Le Borse europee aprono in rialzo mentre si guarda all'economica americana, dopo il declassamento da parte di Moody's del rating Usa. Sotto i riflettori anche i colloqui tra Russia e Ucraina per una soluzione del conflitto. Resta alta l'attenzione sul fronte della politica commerciale americana, mentre si attendono le mosse sul fronte dei dazi previsti per l'Europa. Avvio positivo per Francoforte (+0,29%), Parigi e Londra (+0,21%). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in rialzo, si guarda all'economia Usa

