Borsa di Milano in crescita | Leonardo e Prysmian tra i migliori

La Borsa di Milano avanza dello 0,4%, guidata da Leonardo e Prysmian, tra i migliori titoli del listino. Il settore difesa europeo in evidenza con Leonardo (+1,5%), mentre si monitorano le mosse degli Stati Uniti. Lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 101 punti, confermando la solidità del mercato milanese in un contesto europeo positivo.

La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari in luce Leonardo (+1,5%), il linea con il settore difesa europea mentre si guarda alle mosse degli Stati Uniti. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 101 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,58%. Nel listino principale acquisti su Prysmian (+1,1%), Stm (+0,9%), A2a e Saipem (+0,8%). Bene anche le banche con Mps (+0,8%), Intesa (+0,4%), Bper (+0,3%), Unicredit (+0,2%) e Popolare Sondrio (+0,1%).

